إشادة عالمية بنصف ماراثون الأهرامات

أشادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية وعدد من الصحف والتليفزيونات العالمية بنصف ماراثون الأهرامات والذي أقيم الأسبوع الماضي تحت سفح الأهرامات وذلك نتيجة لما شهده الماراثون من نجاح ساحق ومشاركة ما يقرب من 4200 متسابق حول العالم ومشاركة معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالسباق.

وأشادت الصحيفة العالمية بالإبداع المصري في أسلوب الترويج السياحي وكتبت بعنوان "اركض مثل المصري" مؤكدة على دور هذا الماراثون في لفت انظار العالم كجزء من الجهود المصرية للترويج السياحي من خلال معالم مصر التاريخية.

يأتي هذا الحدث تأكيداً لدور الدولة والقطاع الخاص فى تصدير صورة تليق بمصر أمام دول العالم، والذي بدوره يعكس قدرة الدولة المصرية على استضافة الفعاليات الكبرى واستقرارها امنياً واقتصادياً وسياحيًا.

وللمرة الثانية على التوالي يأتي نصف ماراثون الأهرامات هذا العام تماشياُ مع جهود الدولة لتنشيط السياحة والترويج لمصر ومعالمها أمام العالم، بجانب رفع الوعي بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي. كما يأتي هذا الحدث تزامناً مع إحياء منطقة الأهرامات بالجيزة واستعداداً لافتتاح المتحف المصري الكبير هذا العام، والذي بدوره سوف يكون أكبر منصة لعرض التراث الفرعوني بمصر.