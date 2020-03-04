اقتراح بأن يستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئين صغار السن من اليونان

وافق وزراء من لوكسمبورج وفنلندا على فكرة استقبال اللاجئين الصغار أو الأولى بالرعاية من الجزر اليونانية بعدما قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، إنه يجب التوصل لحلول على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير خارجية لوكسمبورج، جان أسيلبورن، إنه سيمهد الطريق لكي تستقبل بلاده، وهي إحدى أصغر الدول الأوروبية، مئة قاصر من اليونان، مشيرة إلى أنه إذا ما استقبلت كل دولة عضو بالاتحاد الأوروبي عشرة لاجئين صغار لكل 500 ألف ساكن "سوف يحل هذا الكثير من المعاناة".

وذكرت وزيرة داخلية فنلندا ماريا أوهيسالو أن فنلندا ستستقبل أيضا 175 شخصا "في حاجة للرعاية".

وشدد نظيرها الفرنسي كريستوف كاستانر، على أن الاتحاد الأوروبي يجب ألا ينسى أن الجزء الأكبر من المعاناة يوجد في سورية حيث ما يصل إلى مليون شخص نزحوا في الأسابيع الأخيرة وهم "أولى ضحايا" الصراع.