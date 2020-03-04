الصحة العراقية تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 35

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف ثلاث إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا "اثنتان في ديالى" و"واحدة في النجف".
وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن بعد تلك الحالات الثلاث الجديدة ارتفع العدد الكلي للإصابات إلى 35 إصابة.