أخيرا يستطيع رجال الإطفاء المنهمكين في أستراليا، الاستراحة، من إطفاء حرائق الغابات التي قضت على مساحات شاسعة، وقتلت ما لا يقل عن مليار حيوان بري، ودمرت 2000 منزل، منذ اشتعالها في سبتمبر الماضي.

وأعلنت هيئة الإطفاء في أستراليا، أمس الأول، أنه لم تعد هناك حرائق غابات نشاطة في ولاية نيو ساوث ويلز، الأكثر تضررا من الحرائق التي قتلت 33 شخصا، لتصبح هذه هي المرة الأولى التي لم تجدد فيها النيران داخل الولاية، منذ يوليو الماضي.

ونشرت الهيئة على موقعها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، بشرى سارة للمواطنين بعد 240 يومًا من حرائق الغابات المستمرة: "لأول مرة منذ أوائل يوليو 2019 لا توجد حرائق نشطة في نيو ساوث ويلز بعد أكثر من 240 يومًا من النشاط الناري للدولة"، بحسب ديلي ميل البريطانية.

ودمرت الحرائق مساحة شاسعة على مدار أشهر الصيف، تضاهي مساحة كوريا الجنوبية، بينما عانى رجال الإطفاء من ضغوط شديدة.

كانت نيو ساوث ويلز هي أكثر الولايات تضرراً، حيث فقد 33 شخصًا حياتهم بشكل مأساوي إما في محاولة للدفاع عن منازلهم أو مكافحة الحرائق.

توفى رجال الإطفاء أندرو أودواير - 36 عامًا، وجيفري كيتون - 32 عامًا، في 19 ديسمبر بعد سقوط شجرة على شاحنتهما أثناء سفرهما عبر بوكستون جنوب سيدني.

يذكر أنه توفى أحد رجال الإطفاء المتطوعين، صمويل مكبول - 28 عامًا، عندما كان يقاتل الحريق في ضاحية جرين فالي، على حدود نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، في 30 ديسمبر الماضي.