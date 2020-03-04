توقعات بفوز بايدن في تمهيدية اختيار الحزب الديمقراطى لمرشح الرئاسة بولاية تكساس



ذكرت شبكتا "إن.بي.سي" و"إيه.بي.سي" الإخباريتان، أن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن هو الفائز المتوقع في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة والتى جرت في ولاية تكساس، وهى الولاية التى تتمتع بثانى أكبر نصيب من عدد المندوبين، وذلك في ضربة للسيناتور اليساري برني ساندرز.



ويتقدم بايدن في ولاية تكساس بحصوله على 33% من الأصوات، ويليه ساندرز الذى حصل على 29% من الأصوات، وذلك بعد فرز أكثر من 80% من الأصوات، حسبما أفادت إن.بي.سي.



وهناك 228 مندوبا على المحك في تكساس، والتي كان ساندرز يأمل في الفوز فيها على أساس كثرة عدد السكان اللاتينيين في الولاية.



وسوف يتم منح أصوات المندوبين بالتناسب للمرشحين الذين حصلوا على 15% على الأقل من الأصوات.