قبرص تقرر تعليق الرحلات «الطلابية» إلى البلدان المصابة بكورونا

أعلن وزير التعليم القبرصي، برودروموس برودرومو، اليوم الأربعاء، تعليق رحلات الطلاب والمدرسين الى الدول التي تُصنف بأنها "شديدة الخطورة " فيما يخص تفشي فيروس "كورونا".



وقال برودرومو - في تصريحات نشرتها صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية - إن هذا الإعلان يأتي تمشيًا مع نصائح السفر التي أصدرتها وزارة الخارجية القبرصية.



وأوضح أنه لن يتم تعليق الرحلات إلى اليونان في الوقت الراهن، فيما لم يستبعد احتمال تغير الأمور، وفقًا لتطورات تفشي الفيروس.



وأشار وزير التعليم القبرصي إلى أنه سيكون من الأفضل تجنب القيام بأي رحلات ترفيهية ، وأنه يمكن القيام برحلات العمل شريطة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.



وأكد الوزير القبرصي أن وزارة التعليم تجري مشاورات يومية مع وزارتي الصحة والخارجية ، وتتبع التوجيهات الأخيرة التي تصدر في هذا الشأن.