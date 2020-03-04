تشهد الولايات المتحدة ما يعرف بالثلاثاء الكبير، حيث تجرى الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي للسباق الرئاسي، في 14 ولاية.

وجاء نتائج فيرمونت حتى الآن كما الآتي:

فيما يخص ولاية فيرمونت، حصد بيرني ساندرز 1088 صوتًا، بنسبمة 54.78%، بينما حصد جو بايدن 411 صوتًا بنسبة 20.69%، ومايكل بلومبرج 215 صوتًا بنسبة 10.83%، و193 صوتًا لصالح إليزابيث وارين بنسبة 9.72%، وإيمي كلوبشر 29 صوتًا بنسبة 1.46%، و29 صوتًا لصالح بيت بوتيج بنسبة 1.46%، و12 صوتا جاءت لتولسي جابارد بنسبة 0.6%.. وفقًا لشبكة BUZZFEED.

وينحصر التنافس بشكل كبير بين مرشحين أثنين هما اليساري بيرني ساندرز الذي جمع أكبر عدد من أصوات المندوبين ونائب الرئيس السابق جو بادين، وتخوض امرأتان السباق وهما إليزابيث وارين وتولسي جابارد. ويبلغ عدد اصوات المندوبين التي يجري التنافس عليها اليوم 1244.ا

ويبلغ إجمالي أصوات المندوبين في الحزب الديمقراطي 3979 وللفوز بترشيح الحزب على أي المتنافسين نيل أصوات 1991 مندوباً.