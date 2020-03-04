اول معرض مصري للنحت بجامعة كارديف ببريطانيا

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اقامات الفنانة التشكيلية د/منال هلال رئيس قسم النحت بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان معرضها الخاص ببريطانيا بناء على دعوة من كلية الفن والتصميم بجامعة كارديف في الفترة من ١٧ الي ٢١ فبراير والذي يعد اول معرض خاص لفنان مصري بهذه الجامعة.



وتضمن المعرض مجموعة من الاعمال النحتيه واللوحات الجدارية المستوحاه من الحضارة المصرية القديمة بأسلوب عصري تجريدي ويحمل بصمتها الفنية ذات الطابع الخاص.



وكان المعرض تحت مسمي (عودة باستيت) وهي الهة حماية البيت المصري ونسل الاله رع اله الشمس، وقد استلهمت فكرة الاعمال من سمات باستيت التي كانت تجمع بين الرعاية والمسئولية وحماية الأسرة المصرية بشكل عام وللأم بشكل خاص.



كما استلهمت الوان المعرض من الالوان المستخدمة في الحضارة المصرية القديمة والمتمثلة في الابيض والذهبي والاسود ذوي الدلالات والرموز في الحضارة المصرية.



وافتتح المعرض عميدة كلية الفن والتصميم بكارديف بحضور اساتذة وطلاب الكلبة وبعض المهتمين بالفن من الجامعة.