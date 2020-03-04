الجمعية الوطنية الفرنسية تقر قانونا رئيسيا في سبيل تنفيذ إصلاحات المعاشات

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية القانون الرئيسي لتنفيذ إصلاحات المعاشات التقاعدية المثيرة للجدل، التي تقدم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد أن رفض المشرعون اقتراحين بسحب الثقة من جانب المعارضة.

وأعلن رئيس الجمعية، ريتشارد فيراند، أنه تم اعتماد قانون وضع خطة وطنية واحدة للمعاشات التقاعدية في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وكانت النقابات العمالية الفرنسية دعت يوم الاثنين إلى تنظيم احتجاجات بعد أن قرر رئيس الوزراء إدوارد فيليب فرض إصلاحات نظام المعاشات التقاعدية المثير للجدل بالقوة من خلال البرلمان دون إجراء مزيد من المناقشات.

وقال تحالف من النقابات إن هذه الخطوة تعد "دليلا إضافيا" على أن الحكومة ترفض النقاش وتريد فرضه من خلال هذه الخطة التي "تعد نكوصا على المستوى الاجتماعي وتحظى بدعم أقلية فقط من المواطنين".

وأثارت خطة الرئيس الفرنسي لاستحداث نظام معاش جامع يحل محل 42 نظاما فرديا، الأمر الذي من شأنه الحد من امتيازات تتمتع بها مجموعات مهنية فردية في فرنسا ، أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات ، على الرغم من تضاؤل الأعداد التي نزلت إلى الشارع في الآونة الأخيرة.