تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلا موسيقيا، تحييه فرقة "سداسي شرارة"، مساء الأحد المقبل، على المسرح الصغير بالأوبرا.

وتقدم الفرقة، التي تضم مجموعة من أبناء وأحفاد الموسيقار عطية شرارة، خلال الحفل باقة من المعزوفات لروائع الألحان لعمالقة الطرب، ومجموعة من أعمال كبار المؤلفين ومؤلفات عطية شرارة الخاصة التي كتبها على مدار مشواره الفني الممتد من بينها "بنت النيل"، "توحة"، "موسيقى الزفة"، "مناجاة"، "سامبا شرارة" و"ليالي النور".

جدير بالذكر أن الموسيقار الكبير عطية شرارة بدأ التأليف الموسيقي عام 1948 فكتب مجموعة مقطوعات تقليدية "ذات اللحن الواحد"، وانتشرت من خلال تقديمها في الإذاعة وإلى جانب نشاطه كمؤلف موسيقى كان عازف فيولينة أول في فرقة موسيقى الإذاعة ثم عين قائدا لها، كما انشأ فرقا موسيقية في عدة إذاعات بالوطن العربي منها: تونس، ليبيا والجزائر وشارك في إنشاء معهدا للموسيقى العربية بالأردن.

وفي عام 1980 كون الموسيقار الكبير عطية شرارة، فرقة سداسي شرارة والتي ضمت أبناءه بهدف تقديم مؤلفاته الموسيقية التي كتبها خلال مشواره الفني، ويشارك معها حاليا أحفاده من الموسيقيين الشباب، وحصل شرارة على العديد من الجوائز والأوسمة منها جائزة الدولة التشجيعية فى التأليف الموسيقى عام 1983 عن عملة "الكونشرتو الثاني للفيولينة والأوركسترا"، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولي سنة 1985، وسام العلوم والفنون والثقافة من الطبقة الثانية من السلطان قابوس سلطان عمان عام 2005.