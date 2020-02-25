باكستان ترفض إعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كورونا

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رفض مجلس الوزراء الباكستاني اقتراح وزارة الصحة بإعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت مساعدة رئيس الوزراء الباكستاني فردوس عاشق أعوان -في تصريحات أوردتها صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الأربعاء- أن مجلس الوزراء الباكستاني برئاسة عمران خان أكد خلال اجتماعه تعزيز التنسيق بين الأقاليم الباكستانية لزيادة توعية المواطنين بشأن الفيروس.

وذكرت فردوس عاشق أعوان أن وزير الصحة الباكستاني ظفار ميرزا أطلع المجلس على وضع فيروس كورونا في باكستان والخطوات التي اتخذتها حكومة إسلام آباد لمواجهته، موضحة أن باكستان سجلت حتى الآن 5 حالات إصابة بالفيروس.

وأشارت المسؤولة الباكستانية إلى اتخاذ ترتيبات شاملة في جميع نقاط الدخول إلى البلاد لفحص الأشخاص القادمين من الخارج، موضحة أن مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الصحة لشراء معدات لمعالجة المرض الناجم عن الإصابة بالفيروس.

كما دعا مجلس الوزراء إلى تحسين فحص المسافرين عند نقاط الدخول إلى البلاد وإعداد قاعدة البيانات.