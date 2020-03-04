استطلاعات: بايدن يفوز في أوكلاهوما وساندرز في كولورادو في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي

أظهرت استطلاعات لوسائل إعلام أمريكية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء فوز جو بايدن، نائب الرئيس السابق، في ولاية أوكلاهوما بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي؛ بعدما حصل على 52 ألفا و424 صوتًا.

كما كشفت الاستطلاعات فوز السيناتور بيرني ساندرز في ولاية كولورادو.

وتشهد الولايات المتحدة ما يعرف بالثلاثاء الكبير، حيث تجرى الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي للسباق الرئاسي، في 14 ولاية.



وتراجع عدد المرشحين بعد إنسحاب كل من أيمي كلوبوشار وبيت بوتيجيج وأعلنا وقوفهما إلى جانب بايدن. كما دخل السباق رجل الأعمال الثري مايكل بلومبيرج الذي يصرف بلا حساب على حملته الدعائية.

وينحصر التنافس بشكل كبير بين مرشحين أثنين هما اليساري بيرني ساندرز الذي جمع أكبر عدد من أصوات المندوبين ونائب الرئيس السابق جو بادين، وتخوض امرأتان السباق وهما إليزابيث وارين وتولسي غابارد.

ويبلغ عدد اصوات المندوبين التي يجري التنافس عليها اليوم 1244.

ويبلغ إجمالي أصوات المندوبين في الحزب الديمقراطي 3979 وللفوز بترشيح الحزب على أي المتنافسين نيل أصوات 1991 مندوباً.