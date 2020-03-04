كشفت الفنانة مروة ناجي عن الاستعداد لإطلاق كليب جديد بعنوان "لما لاقيتك"، والذي صورته مؤخرًا في عدة مناطق بلبنان.

وقالت «ناجي» إن قصة الكليب إهداء من رجل الأعمال فهد الزاهد، صاحب الشركة المنتجة، وهي قصة تعتمد على التشويق، معربه عن أملها في أن تجد مساحة كبيرة من مشاهدة الجمهور، والذي لن ينصرف عن مشاهدته ولو ثانية واحدة.

وأضافت: «لما لاقيتك يأتي كثاني تعاون لها مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، وذلك بعد كليب "حبيت من قلبى" الذي حقق ملايين المشاهدات».

وأشارت إلى المجهود الذي بذله المخرج اللبناني فادي حداد، والذي استخدم أحدث التقنيات التكنولوجية الموجودة في العالم، لكي يخرج العمل بشكل مبهر ومختلف عن كل الكليبات التي تم طرحها في الفترة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن أغنية "لما لاقيتك" من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدي، وميكس وماستر عمار خاطر، وتم تسجيلها بستوديو "صوت الحب".

ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على العديد من القنوات الفضائية بمجرد انتهاء المخرج فادي حداد من استكمال المراحل النهائية للكليب.