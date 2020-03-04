البحرين تعلن تعافي أول مصاب بفيروس كورونا في البلاد

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، تعافي أول حالة مصابة بفيروس "كورونا" في البلاد، لافتة إلى أنه جرى إخراجه من مركز العزل والعلاج بعد تلقيه الرعاية اللازمة.

وذكرت الوزراة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"- أنه تقرر إخراج الحالة بعد إجراء الفحوصات المخبرية والتأكد من خلوها من الفيروس، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة الحالة المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وأوضحت أن المتعافي هو من العائدين من إيران خلال شهر فبراير الماضي قبل إعلان إيران تفشي الفيروس في مدنها.

وجددت الوزارة دعوتها للبحرينيين والمقيمين العائدين من إيران خلال شهر فبراير الماضي التواصل معها لجدولة موعد الفحص.