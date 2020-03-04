بوقادوم: الجزائر لا تملك أي سياسة عدوانية ضد دول الجوار

أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم الأربعاء أن بلاده لا تملك أي سياسة عدوانية ضد أي دولة من دول الجوار.

وقال بوقادوم، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع الوزيرة الاسبانية للشؤون الخارجية والاتحاد الاوروبي والتعاون، ارشنا جونزليس لايا التي تزور الجزائر، "فيما يخص الحدود البحرية نحن دولة سلمية"، مردفا :"كل ما تم ترويجه حول خلافات مع إسبانيا فيما يتعلق بترسيم الحدود هو كذب".

وأضاف بوقادوم: "تطرقنا للتعاون الاقتصادي، النفطي والغازي، إلى جانب الثقافي والقنصلي والهجرة إلى جانب ترسيم الحدود البحرية وقررنا أن نبقى على اتصال مستمر".

وشدد على ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بشأن الصحراء الغربية المتنازع عليها، قائلا "إذا طال غياب مبعوث الأمم المتحدة ستزيد المشاكل والتجاوزات، لذلك نتمنى تعيين مبعوث قريبا لأن الأمر طال كثيرا".

من جانبها، كشفت الوزيرة الاسبانية عن دعم بلادها لمساعي الأمم المتحدة في إرسال المبعوث الخاص بها الى الصحراء الغربية.

وأضافت أن "إسبانيا والجزائر متفاهمتان تماما فيما يتعلق بالحدود البحرية وهناك تفاهم كبير بين البلدين، لأننا نعمل سويا على استقرار الساحل وحماية حوض المتوسط إلى جانب استقرار منطقة الساحل" .

وعن التعاون بين البلدين، قالت جونزليس: "دعونا الجزائر للحضور في الاجتماع المقبل لفريق عال المستوى من الحكومة من أجل تقييم استراتيجي للعلاقات بين البلدين".