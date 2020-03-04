أبوتريكة: كلوب فعل كل شيء ليخسر أمام تشيلسي

تحدث محمد أبوتريكة، عن توديع ليفربول في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد تشيلسي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب «ستامفورد بريدج».

وقال تريكة خلال تحليله للمباراة: "كلوب فعل كل شيء اليوم لكي يخسر هذه المباراة، على عكس لامبارد الذي فعل كل شيء تقريبا بشكل صحيح وكان مستعدًا للمباراة بشكل أكبر، خاصة على مستوى التبديلات".

وأضاف: "لامبارد أدار المباراة على مراحل وكل مرحلة كان مميزًا فيها عكس فوضى وعشوائية وعدم تركيز بالنسبة لليفربول".

نجم الأهلي السابق عدد سلبيات ليفربول خلال هذه الفترة، قائلًا: "ليفربول لديه هشاشة دفاعية، لا تسديدات تذكر، عشوائية وفوضوية كبيرة".

وواصل تريكة: "من سوء حظ ليفربول أن فترة فراغ مدربه أتت في نفس توقيت فراغ لاعبيه، الأمر الذي أدى إلى هذه النتائج السلبية، الحالة الذهنية للاعبين سيئة جدًا، لا توجد الرغبة ولا نفس الحماس السابق".

وانتقد تريكة تصرف متوسط ميدان ليفربول فابينيو مع باركلي في الهدف الثاني، واصفًا إياه بالتصرف «المضحك»، مشيرًا إلى أن النجم البرازيلي كان يجب أن يعطل الهجمة، ويتصرف بعدوانية أكبر".