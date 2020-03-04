المركز الروسي للمصالحة: إرهابيون حاولوا تفجير حاويات للمواد السامة في سراقب بإدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا اليوم الأربعاء، أن إرهابيين حاولوا تفجير حاويات للمواد السامة في مدينة سراقب بريف إدلب السورية.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، دون ذكر تفاصيل.

جدير بالذكر أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بدوريات في مدينة سراقب السورية وقسم من الطريق السريع "إم-5" في محافظة إدلب السورية، حيث كانت هناك معارك عنيفة على مدار الساعات الماضية.

وأشارت مصادر روسية إلى أنه تم إدخال عناصر الشرطة العسكرية الروسية إلى المنطقة لضمان الأمن والاستقرار، حيث تقع مدينة سراقب عند تقاطع الطريقين السريعين "إم-4" و إم-5"، الخاضعين لسيطرة الحكومة السورية.

وكان المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا ، التابع لوزارة الدفاع الروسية ، قد أعلن أمس الأول الاثنين عن نشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية في مدينة سراقب السورية لتوفير الأمن.