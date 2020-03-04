بوتين: الأخبار الكاذبة حول حجم انتشار كورونا في روسيا مصدرها من الخارج



أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأخبار الكاذبة حول انتشار فيروس "كورونا" في روسيا تأتي من الخارج.



وقال بوتين خلال اجتماع حكومي اليوم الأربعاء: " إن تقارير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية تقول أن معظم الأخبار الكاذبة مصدرها من الخارج، ولكنها للأسف ترافقنا دائما".



وأضاف:" أن الهدف واضح وهو بث الذعر بين السكان"، مشيرا إلى أن مواجهة هذا الأمر ممكنة فقط بتقديم المعلومات الصحيحة والكاملة في وقتها للمواطنين.



يُذكر أن السلطات الصحية الروسية أعلنت في وقت سابق عن وجود 6 إصابات بفيروس "كورونا المستجد" حتى الآن في روسيا، موضحة أن جميع المصابين وصلوا من الخارج، ومن بينهم أجانب.