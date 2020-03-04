وزير الصحة التونسي يحسم الجدل بشأن حضور الجمهور مباراة الزمالك والترجي

حسم وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، الجدل الدائر حول حضور الجمهور لمباراة الزمالك والترجي الرياضي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل، مؤكدًا أن المباراة ستكون بحضور الجمهور التونسي مع الاكتفاء بعدد الجماهير المصرية التي دخلت تونس قبل اتخاذ الإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح المكي، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأريعاء في مقر رئاسة الحكومة، أن وزارة الشباب والرياضة ستراسل وزارات الرياضة في البلدان التي لها مقابلات في تونس للحد من حضور جماهيرها إلى تونس، وسيتم حاليا الاكتفاء بعدد الجماهير المصرية التي وصلت إلى تونس لحضور مقابلة يوم الجمعة.

وكان المدير العام للرعاية الصحية الأساسية في تونس شكري بن حمودة، قد ذكر في وقت سابق اليوم أن المشاورات جارية لاتخاذ القرار النهائي في لعب مباريات إياب الربع النهائي من رابطة الأبطال الأفريقية بالنسبة للترجي ضد الزمالك يوم الجمعة والنجم ضد الوداد المغربي يوم السبت بحضور الجمهور أو أمام مدرجات خالية، وهو ما أثار حفيظة جماهير الترجي التي تحشد بقوة لتشجيع فريقها في محاولة لتعويض الخسارة التي مني بها أمام الزمالك في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة يوم الجمعة الماضي.

وأضاف المسؤول بوزارة الصحة التونسية أن ما أوصت به لجنة متابعة الفيروس ليس فقط بالنسبة للمبارتين وإنما مختلف التجمعات الرياضية أو المقابلات.