علق طارق مرتضي المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية، على حجب إدارة "يوتيوب"، مهرجان "عود البطل" لحسن شاكوش، بعد تحقيقها 6 ملايين مشاهدة، قائلاً: "إن النقابة أعلنت موقفها من أغاني المهرجانات، وخاطبت مؤسسات مسئولة عن بث تلك الأغاني، وجاءت ردود الأفعال لتؤكد أن هناك هوى شعبي عام ضد حالة الابتزال والهبوط بمستوى الكلمة واللحن في الأغنية المصري.

وأضاف مرتضى لـ"الشروق"،: "رغم أن قرار النقابة غير ملزم قانونا إلا أن معظم القنوات والمحطات الإذاعية، قررت منع إذاعة هذه الأغاني، وكذلك أعلنت عددا من الأندية الاجتماعية والرياضية منع حفلات المهرجانات، وهو ما يؤكد وجود حالة رضا من قطاع عريض في الشارع المصري عن قرار النقابة بمنع أغاني المهرجانات".

وأوضح مرتضى أن النقابة كانت خاطبت إدارة موقع الفيديوهات يوتيوب كغيرها من الجهات، وأنه فوجيء بقرارها اليوم، بمنع أغنية حسن شاكوش.