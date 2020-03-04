تُنظم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بالتعاون مع المركز الثقافي الإسباني "ثربانتيس"، ندوة عامة بعنوان "دور المرأة في التعاون الدولي والثقافة في مصر"، يوم الأحد الموافق 8 مارس الجاري، من الساعة 6 مساء وحتى 8 مساء في مقر المركز؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس).

ووفقا لبيان صحفي صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة اليوم الأربعاء، تتناول الندوة محاورا تتعلق بالتحديات والإنجازات وخصوصيات المرأة المصرية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النشاط الذي تقوم به الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي ومركز "ثربانتيس"، من أجل المساواة الجندرية في الحقوق والثقافة في مصر.

وتمثل هذه الفعاليات إسهاما نشطا من قبل هذه الهيئات الإسبانية في يوم المرأة العالمي.

ومن المقرر أن يفتتح الفعاليات، سفير إسبانيا بالقاهرة، على أن تدير فعاليات الندوة، مديرة مركز ثربانتيس.

وتضم قائمة المدعوين كلا من: أمل فهمي عالمة اجتماع باحثة في شئون الدراسات الجندرية بجمعية تدوين (إحدى الجمعيات غير الحكومية المستفيدة من التعاون الإسباني في مجال مكافحة زواج القاصرات)، وفاطمة إدريس منسقة جمعية "تمدن" (إحدى الجمعيات غير الحكومية المستفيدة من التعاون الإسباني في مجال مساعدة اللاجئين والمهاجرين)، والشاعرة المصرية أسماء جمال عبدالناصر، والفنانة التشكيلية ساندرة منير عضو واحد من أعرق استديوهات الرسوم المتحركة المصرية.

كما سيتاح للحضور فرصة الاستمتاع بمعرض لوحات وبوسترات وكوميكس، نتاج عمل ورشة "رسوم المساواة الجندرية"، التي أقيمت تحت إشراف فنانين تشكيليين إسبان مع فنانين شبان مصريين نظمتها الوكالة الإسبانية الدولية للتعاون من أجل التنمية، أثناء مهرجان الكوميكس العالمي "كوميس القاهرة".