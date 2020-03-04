منح أكبر جائزة معمارية دولية لثنائي نسائي من أيرلندا

فازت الايرلنديتان إيفون فاريل وشيلي مكنمارا، أمس الثلاثاء، بجائزة بريتزكر، لتصبحا بذلك أول مهندسين معماريين من أيرلندا وأول شريكتي أعمال من السيدات تفوزان بهذه الجائزة الدولية.

وجاء في بيان صحفي أنه تم اختيار الثنائي، اللتين أسستا شركة جرافتون للهندسة المعمارية التي تتخذ من دبلن مقراً لها، قبل 40 عامًا، للفوز بالجائزة هذا العام تقديراً "لالتزامهما المتواصل بالتميز في الهندسة المعمارية".

وقالت مارثا ثورن المدير التنفيذي لجائزة بريتزكر للهندسة المعمارية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تحتفل جائزة بريتزكر بالموهبة في الهندسة المعمارية وهذا العام يعد الاحتفال ممميزا لأن الفائزين لا يمثلون التميز في أعمالهم فحسب، بل يشجعوننا أيضًا على البحث عن العديد والكثير من النساء اللائي يمارسن العمارة في جميع أنحاء العالم".

وستحصل فاريل وماكنمارا على 100 ألف دولار قيمة الجائزة، والتي ترعاها عائلة الملياردير بريتزكر في شيكاغو.