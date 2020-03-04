الشرطة الإيطالية تكشف عن عملية احتيال جديدة في مساعدات الاتحاد الأوروبي في صقلية

ذكرت الشرطة الإيطالية اليوم الأربعاء أنها ألقت القبض على 16 شخصا، فيما كشفت المزيد من أعمال الفساد، في الطريقة التي يتم بها توزيع أموال المساعدات الريفية التي تأتي من الاتحاد الأوروبي في صقلية.

وذكرت شرطة مكافحة الجرائم المالية "جوارديا دي فينانزا" أنه تم إنفاق أكثر من 12.5 مليون يورو (14 مليون دولار) بشكل غير قانوني.

وأضافت الشرطة أنه تم تجميد مزيد من المدفوعات غير القانونية التي تبلغ قيمتها 3,5 مليون يورو.

وهؤلاء الذين تم اعتقالهم مسؤولون بالقطاع العام وأصحاب مزارع ومستشارون، الذين كانوا على صلة وثيقة بتوزيع أموال الاتحاد الأوروبي.

وتم وضع أربعة في السجن قبل المحاكمة و12 رهن الإقامة الجبرية.

ويواجهون اتهامات تتضمن تشكيل عصابات إجرامية وفساد وتزوير وثائق رسمية والكشف عن معلومات سرية، حسب بيان من شرطة الجرائم المالية.

وصادرت الشرطة أصولا من المشتبه بهم قيمتها حوالي 12.5 مليون يورو، بالإضافة إلى أنشطة تجارية قيمتها 24 مليون يورو، من بين ذلك مزارع متورطة في عمليات الاحتيال.