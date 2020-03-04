رجحت استطلاعات الرأي فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الحزب التمهيدية في ولايتي فيرجينيا، وكارولاينا الشمالية، في وقت يتجه فيه منافسه بيرني ساندرز للفوز بولاية فيرمونت.

وأعطت شبكات تلفزيونية أمريكية توقعات بفوز بايدن في ولاية فيرجينيا، وساندرز في ولاية فيرمونت مسقط رأسه، وذلك مع بدء إغلاق مراكز الاقتراع في الولايات الـ14 التي تشارك في يوم "الثلاثاء الكبير" لاختيار مرشح ديمقراطي للرئاسة، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكان ساندرز يتوقع فوزا مريحا في ولايته فيرمونت التي تملك 16 مندوبا، لكن الوسطي بايدن أمل بأن يحافظ على زخمه في كل الولايات بدءا من فيرجينا بمندوبيها البالغ عددهم 99.

وإجمالا هناك 1357 مندوبا يمثلون الولايات وينبغي على الفائز أن يحصد غالبية أصواتهم، ويحتاج بايدن إلى أداء جيد لمنع ساندرز من تحقيق تقدم محتمل يكرس ترشيحه خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي في يوليو.

وستغلق مراكز الاقتراع في الولايات الـ12 الباقية تباعا حتى الساعة 11 مساء (04:00 بتوقيت جرينتش، الأربعاء).