«حصار كورونا» يتصدر اهتمامات مؤتمر اتحاد الأطباء العرب الـ45 بمشاركة خبراء دوليين



خصص اتحاد الأطباء العرب، خلال فاعليات مؤتمره السنوي الـ45 الذي يعقد في الفترة من 5-7 مارس الجاري، جلسات خاصة لمناقشة الاجراءات الاحترازية المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا الذي تزداد خطورته يوما بعد يوم، وذلك بحضور متخصصين وخبراء دوليين.

وذكر اتحاد الأطباء العرب - في بيان - أن مؤتمر الأطباء العرب الـ45 خصص خلال فعاليات يومه الثالث جلسة خاصة بعنوان: "إدارة الأزمات والكوارث"، يترأسها المجلس العلمي لإدارة الأزمات والكوارث بالمعهد العربي للتنمية المستدامة (معتمد)، بمشاركة الدكتور عمر عياشى، أحد الممثلين لاتحاد الأطباء، للحديث عن إدارة الأزمة في لبنان، وتقديم الحلول العملية، والإجراءات المطلوبة، ونشر الوعي للعبور بسلام من أزمة كورونا.

كما تتناول الجلسة الثالثة للمؤتمر في اليوم الثاني الأخطار التي تهدد العالم فيما يخص الميكروبات المقاومة للأدوية، والجهود الدولية، والبروتوكولات الطبية للحد من تطور هذه المشكلة.

وبحضور خبراء دوليين سيتم خلال الجلسة الثالثة عرض قواعد التناول الإعلامى للمخاطر البيولوجية"؛ خاصة فيروس كورونا، الذى تزداد خطورته يوما.

في السياق ذاته، وخلال فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر، تلقي الدكتورة رهام غلاب عضو المجلس العلمى لإدارة الازمات والكوارث كلمة تتناول خريطة التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد- 19)، والاجراءت المطلوبة للحد من انتشار المرض، وضمان استعداد المنظومة الصحية للتعامل مع الأزمة.