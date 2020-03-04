وزير قبرصي يخضع لحجر صحي ذاتي عقب زيارة لإيطاليا

أعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس، اليوم الأربعاء، أن وزير الطاقة القبرصي يورجوس لاكوتريبيس وضع نفسه في حجر صحي لمدة 14 يومًا بعد زيارته لإيطاليا.

وأوضح المتحدث - في تصريحات نقلتها صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية - أن وزير الطاقة يخضع للحجر الصحي الذاتي عقب عودته من جولة له في شمال إيطاليا التي توجد على قائمة المناطق شديدة الخطورة فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أنه رغم عدم ظهور أي أعراض للفيروس على وزير الطاقة القبرصي أو أسرته، إلا أنهم جميعا خضعوا للحجر الصحي الذاتي.

ونصحت وزارة الخارجية القبرصية رعاياها مؤخرًا بتجنب السفر إلى الدول أو المناطق التي يتفشى بها فيروس كورونا بشكل كبير، وتجنب السفر غير الضروري بشكل عام.

وتشمل الدول والمناطق الأكثر تضررًا من فيروس كورونا: الصين - خاصة إقليم هوبي - وهونج كونج وكوريا الجنوبية وإيران واليابان وإيطاليا وسنغافورة، ويتعين على من يزور هذه المناطق إجراء فحوصات لدى عودتهم إلى قبرص.