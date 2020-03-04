 اجتماع للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اجتماع للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 4 مارس 2020 - 12:36 م | آخر تحديث : الأربعاء 4 مارس 2020 - 12:36 م

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها فى الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعا لها على مستوى وزراء الخارجية اليوم الأربعاء برئاسة وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش ومشاركة وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والبحرين إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وناقشت اللجنة تقريرا أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية في ضوء مشاوراتها مع رئاسة اللجنة "الإمارات" حول تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، إلى جانب متابعة تنفيذ خطة عمل اللجنة التي وضعتها في اجتماعات سابقة للتصدي لهذه التدخلات سياسيا واقتصاديا وإعلاميا وأمنيا.

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