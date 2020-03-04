وزيرة التخطيط: المرأة المصرية تحصل على دعم سياسي غير مسبوق

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن «المرأة المصرية تحصل اليوم على دعم سياسي غير مسبوق»، بحسب تعبيرها.

وأضافت «السعيد» في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، على هامش مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، اليوم الأربعاء، أن «قضية التمكين الاقتصادي ليست قضية اجتماعية وترتبط بالمساواة فقط»، مشيرة إلى أنها «قضية ترتبط بالقيمة المضافة للاقتصاد القومي».

ولفتت إلى أن «استراتيجية مصر 2030 تحتضن المرأة»، ذاكرة أن «المرأة كفئة تساهم في كل محاور رؤية مصر 2030 وكل خطط التنمية».

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه «لأول مرة اليوم تكون لدى مصر موازنة وخطة مستجيبة للنوع»، لافتة إلى «تأثير خطط التنمية على المرأة بحيث تراعي البعد الخاص بالمرأة وجهودها والتأثيرات الاجتماعية لها وخاصة السيدة العاملة».

وانطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، اليوم الأربعاء، الذي يعقد في القاهرة لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بحضور عالمي رفيع المستوى، ومشاركة كبيرة من الوزيرات المصريات والشخصيات العامة والفنانين والفنانات ورائدات الأعمال من مصر ودول العالم.