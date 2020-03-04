«الصحة السعودية» تعلن عن ثاني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية مساء اليوم الأربعاء، تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لمواطن سعودي، قادم من إيران عبر مملكة البحرين.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المريض لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقا في السفر مع الحالة الأولى التي أعلن عنها مسبقا.

وقالت الوزارة إن الحالة معزولة حاليا في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.