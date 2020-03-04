 المفوضية الأوروبية تكشف النقاب عن قانون يصون هدف تحييد الكربون لعام 2050 - بوابة الشروق
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المفوضية الأوروبية تكشف النقاب عن قانون يصون هدف تحييد الكربون لعام 2050

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 4 مارس 2020 - 10:00 ص | آخر تحديث : الأربعاء 4 مارس 2020 - 10:00 ص


سيكشف مسؤول شؤون البيئة البارز بالاتحاد الأوروبي، فرانس تيمرمانس النقاب، اليوم الأربعاء، عن مسودة قانون، تصون هدف الاتحاد الأوروبي لتحييد صافي انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.

وقانون المناخ يمثل مبدأ رئيسيا لخطة المفوضية الأوروبية لإصلاح اقتصاد الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم الاتفاق الأخضر الأوروبي.

ويتمثل الهدف في الحد بشكل كبير من الأنشطة ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة للتكتل وبالتالي مساهمته في الاحتباس الحراري.

وبالإضافة إلى خفض الانبعاثات، تقترح المفوضية تعويض أو حبس الانبعاثات للوصول إلى الهدف.

لكن يقول منتقدون إن هدف عام 2050 غير طموح بما يكفي وأن القانون يتعين أن يضم أيضا أهدافا صارمة لعام 2030، إذا أريد أن يتم معالجة أزمة المناخ بشكل فعال.

وفي خطاب مفتوح مشترك موجه إلى تيمرمانس، حث وزراء البيئة الـ12 بالاتحاد الأوروبي على تقديم موعد الوفاء بالأهداف المقترحة للمفوضية لعام 2030 من سبتمبر إلى الصيف الأوروبي.

وستجتمع ناشطة المناخ السويدية، جريتا تونبرج أيضا مع مفوضي الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى لجنة البيئة بالبرلمان الأوروبي.

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