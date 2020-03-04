كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، عن بعض الأسباب التي دفعته إلى إعلان استقالته من الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء خلال الأيام الأخيرة.

وكان آل الشيخ، فاجأ الجميع منذ أيام قليلة، بإعلان استقالته من الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء، وأرسل خطابا رسميا إلى مجلس إدارة الأهلي بهذا الأمر، وقام بنشر الاستقالة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

قرار تركي آل الشيخ، بالاستقالة من الرئاسة الشرفية للأهلي، جاء بعد وقت قصير، من إعلان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رفضه للاستقالة التي كان تقدم بها الوزير السعودي من منصبه كرئيسا شرفيا للقلعة الحمراء في العام قبل الماضي، حيث كان تركي أرسل مذكرة للأهلي يطلب فيها تحديد الموقف من قبل الاستقالة من عدمها، وهو ما دفع المجلس لإصدار بيانا رسميا، أكد فيه على رفض الاستقالة واعتزازه بالعلاقة بينهما.

وكتب آل الشيخ منشوارا جديدا، على صفحته بموقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء، يوضح فيه أسباب تقديم استقالته، حيث كتب: "وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الاسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة ... تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها".

وأضاف: "أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو امريكا الجنوبية ... ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالاهلي في قلبي".

وأكمل: "الجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث... حفظ الله مصر وحفظ الله امتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء 🇪🇬🇸🇦❤️".





جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ نصب رئيسا شرفيا للقلعة الحمراء، بعد أيام قليلة من فوز مجلس إدارة الأهلي الحالي برئاسة الخطيب في الانتخابات الماضية، حيث كان آل الشيخ من أهم وأكبر الداعمين للخطيب ومجلسه أمام قائمة المهندس محمود طاهر رئيس النادي السابق، كما أن بيبو قدم الوزير السعودي وقتها بأنه محب وعاشق للنادي وسيقوم بمهمة جمع المستثمرين العرب لتدشين ستاد الأهلي.

علاقة آل الشيخ بمجلس الأهلي، شهدت أحداثا كثيرة وشد وجذب، خصوصا في الفترة من منتصف 2018 وحتى نهاية العام الماضي، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت صلح بين الطرفين، وزيارة تركي إلى منزل الخطيب، وأيضا زيارة الخطيب إلى منزل الوزير السعودي.