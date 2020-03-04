محافظ الإسكندرية: إعداد دراسة متكاملة للصرف الصحي بالمحافظة لعرضها على القيادة السياسية

كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بعمل دراسة متكاملة وخريطة جديدة للصرف الصحي بالمحافظة لعرضها علي القيادة السياسية لدراسة إمكانية تنفيذها وذلك للتعامل مع النوات القادمة والأخذ في الاعتبار الأنماط والرؤي الجديدة وكميات مياه الأمطار الغزيرة.

جاء ذلك خلال تكريم محافظ الإسكندرية اليوم الأربعاء، للعاملين المتميزين بشركة الصرف الصحي وشركة مياه الشرب بالإسكندرية بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالمحافظة.

وقدم المحافظ الشكر لجميع الجهات المعنية والعاملين بشركة الصرف الصحي وشركة مياه الشرب والأحياء..مشيدا بالجهد الذي بذلوه للتصدي للنوات..مشيرا إلى أنه لم يحدث أي توقف للحركة المرورية في الشوارع الرئيسية بجميع أنحاء المحافظة بالرغم من غزارة الأمطار خلال النوات السابقة وهو الأمر الذي كان واضحا للجميع.

كما صدق محافظ الإسكندرية على صرف مكافأة مالية للعاملين المتميزين ، وذلك تقديرا لمجهوداتهم في التعامل مع النوات السابقة وتواجدهم الميداني المستمر لمواجهة تداعيات تلك النوات التي تعرضت لها المحافظة.

وخلال التكريم ..استمع المحافظ إلى عرض تقديمي عما تم في النوات السابقة ومجهودات شركة الصرف الصحي وجميع الجهات المعنية في التعامل مع النوات كما اطلع على الأنشطة التوعوية والخدمية التي تقدمها كل من شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب.