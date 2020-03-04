قفزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا اليوم الأربعاء إلى 3089 حالة، مقارنة بـ 2500 حالة أمس الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وكالة الحماية المدنية في أحدث نشراتها.

ويظهر الرقم الجديد ارتفاعا كبيرا في حالات الشفاء، من 160 إلى 276 حالة، فضلا عن 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 107 حالة، أي حوالي 5ر3 بالمئة من إجمالي عدد المصابين.

ويتلقى نحو 1641 شخصا العلاج بالمستشفيات، وبينهم 295 في الرعاية المركزة، وظهرت أعراض خفيفة، أو غابت، في 1065 حالة، وقد يتمكن هؤلاء من الشفاء حال الحجر الصحي بالمنازل.

ولا يزال تفشي الفيروس مركزا في شمال إيطاليا، حيث يوجد 1820 حالة إصابة في لومبارديا و544 في إيميليا رومانيا و360 في فينيتو، ولكن جميع الأقاليم ما عدا فالي دا أوستا في شمال غرب البلاد سجلت إصابات.