الرئيس الجزائري تبون يستقبل وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، اليوم الأربعاء ، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أرانشا غونزاليز لايا، التي تقوم بزيارة للجزائر.



وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية أنه أثناء هذه المقابلة جرى استعراض العلاقات السياسية الجيدة القائمة بين البلدين وحصل الاتفاق على ضرورة العمل من أجل الدفع بالتعاون المتعدد المجالات إلى مستوى هذه الجودة من خلال إعادة تنشيط آليات التنسيق والتشاور والتعاون.



كما وجه الرئيس تبون الشكر لإسبانيا على موقفها الذي يضعها ضمن أوائل الدول التي أيدت تنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر وباركت نتائجها، ورحب بزيارة الوزير الأول الإسباني المقررة في الربع الثاني من العام الحالي.



وأضاف البيان أنه هناك تطابق كبير في وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية، خاصة في ليبيا والساحل الإفريقي.