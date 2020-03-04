مراكز الاقتراع تبدأ غلق أبوابها في الثلاثاء الكبير

بدأت مراكز الاقتراع في الانتخابات التمهيدية الأمريكية بإغلاق أبوابها، إذ انتهى التصويت في ولايتي فيرجينيا وفيرمونت. وتنبأت شبكات تلفزيونية بفوز جو بايدن في الولاية الأولى، وبيرني ساندرز الثانية، وذلك بناء على استطلاعات لآراء الناخبين. ويصوت في "الثلاثاء الكبير" الناخبون في 14 ولاية وإقليمين.

وكان ساندرز يتوقع فوزا مريحا في ولايته فيرمونت التي تملك 16 مندوبا، لكن الوسطي بايدن أمل بأن يحافظ على زخمه في كل الولايات بدءا من فيرجينيا بمندوبيها البالغ عددهم 99، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبالإجمال هناك 1,357 مندوبا يمثلون الولايات وينبغي على الفائز أن يحصد غالبية أصواتهم، ويحتاج بايدن إلى أداء جيد لمنع ساندرز من تحقيق تقدم محتمل يكرس ترشيحه خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي في يوليو.

وستغلق مراكز الاقتراع في الولايات الـ12 الباقية تباعا حتى الساعة 11 مساء (الرابعة صباحا ت ج الأربعاء).