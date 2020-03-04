الصين تطور نظام ذكاء اصطناعيا لرصد الزلازل

أعلنت الصين تطوير نظام لرصد الزلازل من خلال الذكاء الصناعي، ودخوله مرحلة التشغيل التجريبي في مقاطعتي يونان وسيتشوان جنوب غربي البلاد.

وذكرت صحيفة العلوم والتكنولوجيا الصينية اليوم الأربعاء، أن الخوارزميات الآلية التي تتميز بالحساب اليدوي تعتبر الطريقة الرئيسية لاستخلاص مؤشرات الزلازل بما في ذلك مركز الزلزال وقوته ووقته وعمقه استنادا إلى إشارات الموجات الزلزالية في العديد من البلدان، ولكن هذا يتطلب وجود عامل في الخدمة 24 ساعة في اليوم.

وأشارت إلى أن ذلك استدعى البحث عن نظام أكثر تطورا حيث أظهر نظام رصد الزلازل من خلال الذكاء الاصطناعي، والذي يمكنه الوقوف على مؤشرات مصدر الزلزال في غضون ثانية إلى ثانيتين، دقة مقاربة للغاية لطريقة الحساب اليدوي وذلك بعد مقارنة 446 نتيجة تقييم لزلازل.

وأضافت الصحيفة أن النظام الجديد يمكنه معالجة كمية هائلة من البيانات الضخمة لشبكة الزلازل، ويتوقع أن يخفض نسبة المعلومات الخاطئة.