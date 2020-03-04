

قررت نيابة منيا القمح العامة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، عرض مدير مستشفى "منيا القمح" المركزي الأسبق، على أطباء الصحة النفسية بمستشفى "العباسية"، وذلك لبيان صحة أقواله بإصابته بأزمة نفسية دفعته لمحاولة الانتحار وقتل زوجته بالخطأ داخل مسكنهما بقرية "شبرا العنب" التابعة لدائرة المركز.



كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا بمصرع مهندسة بالقسم المدني بمجلس مدينة الزقازيق، متأثرة بإصابتها بطلق ناري بالظهر، وإصابة زوجها "علي.م.ت.ال" 62 سنة، طبيب بالمعاش، بإصابة مماثلة بالصدر، وذلك داخل مسكنهما بقرية "شبرا العنب" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.



وتبين أن الطبيب قتل زوجته وحاول الانتحار، وذلك بعد مروره بنوبة اكتئاب وحالة نفسية سيئة، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى نقل الزوج المتهم إلى مستشفى "منيا القمح" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.