انطلاق اجتماعات أمانة اتحاد الأطباء العرب بالقاهرة

انطلقت فعاليات اجتماعات الأمانة العامة والمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، اليوم الأربعاء، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، والدكتور عمر عياش رئيس المجلس الأعلى للاتحاد، بحضور الأمناء المساعدين وممثلي النقابات والجمعيات الطبية بالدول الأعضاء.

وتعقد اجتماعات الأمانة العامة والمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب على مدار يومين متتاليين اليوم الأربعاء وغدا الخميس، ويتضمن جدول الأعمال استعراض الدكتور أسامة رسلان الأمين العام للاتحاد تقارير اللجان التنفيذية بالاتحاد خلال العام 2019م.

كما سيتم على هامش اجتماعات الأمانة العامة، عقد اتحاد الأطباء العرب لمؤتمره العلمي الـ 45 تحت عنوان "رعاية صحية آمنة مستدامة .. عودة للمستقبل".. في الفترة من (5 -7) مارس الجاري، والذي سيتضمن عددا من الموضوعات ذات الأهمية البالغة للأطباء والعاملين في الحقل الصحي، ومن أبرز هذه الموضوعات (الجديد في تشخيص وعلاج الأمراض المزمنة، أمراض الكبد الفيروسية والتجربة المصرية الرائدة، سلامة المرضى والأخطاء الطبية والسلامة الدوائية، مكافحة العدوى ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، إدارة الأزمات والكوارث الطبية، محو الأمية الصحية، وأثره على جودة الرعاية الصحية، التطوير المهني المستمر والتعلم مدى الحياة، فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) كما يتضمن المؤتمر جلسة خاصة عن فيروس كورونا المستجد).

وسيتم مناقشة أنشطة وفعاليات اللجان والمراكز التابعة للاتحاد، وأبرزها دور المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة في تنمية الكوادر الطبية بالوطن العربي ودور قطاع الإغاثة والتنمية في تقديم المساعدات الطبية والإنسانية بمختلف المناطق المنكوبة خاصة في الصومال وبورما واليمن، وعرض أنشطة كل من المركز العربي للتوعية الصحية، والمركز العربي لمكافحة العمى (ابصار) ومراكز معاك لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.