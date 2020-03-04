 مصدر أمنى ينفي أية تجمعات للعمالة بالعاصمة الإدارية - بوابة الشروق
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مصدر أمنى ينفي أية تجمعات للعمالة بالعاصمة الإدارية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى عطية
نشر فى : الأربعاء 4 مارس 2020 - 6:40 م | آخر تحديث : الأربعاء 4 مارس 2020 - 6:40 م

نفى مصدر أمنى صحة ما تردد بشأن وجود أية تجمعات للعمالة بالعاصمة الإدارية.

وقال المصدر إن هذا التجمع جاء نتيجة تنظيم عملية الدخول لمناطق العمل من البوابة.


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