مصدر أمنى ينفي أية تجمعات للعمالة بالعاصمة الإدارية

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نفى مصدر أمنى صحة ما تردد بشأن وجود أية تجمعات للعمالة بالعاصمة الإدارية.
وقال المصدر إن هذا التجمع جاء نتيجة تنظيم عملية الدخول لمناطق العمل من البوابة.