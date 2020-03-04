تضمنت لجنة تحكيم المشروعات الكاتب الصحفي عماد الدين حسين والدكتور محمد سعيد محفوظ والدكتور محمد فتحي



شهدت جامعة النهضة انطلاق المهرجان السنوي الخامس لمشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام والعلاقات العامة بمسرح جامعة النهضة ببنى سويف، تحت إشراف الدكتور عادل عبد الغفار عميد كلية الإعلام، وبحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام على رأسهم الفنانة داليا البحيري.

وأعرب الدكتور حسام الملاحي، رئيس الجامعة، عن سعادته بالمهرجان الذي يعرض إبداعات الطلاب وجهود أعضاء هيئة التدريس، مؤكداً توفير الجامعة الدعم اللازم لتخريج كوادر إعلامية قادرة على التعامل مع المتغيرات المستجدة في سوق الإعلام، من خلال إمكانات الكلية، والزيارات الميدانية.

وقال إن فوز طلاب كلية الإعلام بالجامعة بالمراكز الأولى في العديد من المسابقات القومية لمشروعات التخرج يؤكد ذلك.

وأشار إلى دور الكلية المتميز على مستوى المسئولية الاجتماعية في محافظة بني سويف، حيث تسهم الكلية في إنتاج العديد من الأفلام التي توضح الفرص الاستثمارية في محافظة بني سويف، وتنمية الوعي بجهود المحافظة في جميع المجالات.

وأعرب المهندس محمد الرشيد، رئيس مجلس أمناء الجامعة، عن سعادته بهذا العرس السنوي الذى يشارك فيه طلاب الكلية وأولياء الأمور فرصة النجاح بإتمام مشروعات تخرجهم استعداداً لتخرجهم.

وعبر عن فخره بمستوى مشروعات تخرج الطلاب، وبالجوائز المتعددة التي يحصدها الطلاب بإشراف أعضاء هيئة التدريس والتي تتجاوب مع متغيرات عصر الإعلام الرقمي، وتتفاعل مع مشكلات المجتمع واحتياجاته، حيث أكد دعم الجامعة الدائم للكلية بكل ما تحتاجه من معدات وأجهزة ومعامل وصيانة تساعد الطلاب على جودة التدريب العملي.

وهنأ عادل عبد الغفار الطلاب بالانتهاء من إعداد مشروعات تخرجهم، وأولياء أمورهم بحصاد ثمرة جهدهم وتربيتهم، هذا بالإضافة إلى تهنئة خريجي العام الماضي الذين حصدوا العديد من الجوائز عن مشروعات تخرجهم، وتقدم بالشكر لقيادات الجامعة على الدعم الكامل لكلية الإعلام وكافة كليات الجامعة، ولأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بكلية الإعلام على التعاون المثمر وإخراج هذا المهرجان للنور.

وأكد حرص الكلية وإدارة الجامعة علي توفير فرص المنافسة والتجويد في إنتاج الطلاب.

واستضاف المهرجان في لجنة التحكيم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام في التخصصات المختلفة الإذاعة والتليفزيون، العلاقات العامة والإعلان، والصحافة، حيث تضمنت لجنة تحكيم قسم الإذاعة والتليفزيون المخرج عمرو عابدين مخرج درامي، ومدير عام الدراما بقطاع القنوات المتخصصة، والدكتور مصطفى عبد الوهاب وكيل وزارة بالهيئة الوطنية للإعلام.

وتضمنت لجنة تحكيم قسم العلاقات العامة والإعلان الدكتور محمد سعيد محفوظ كاتب وإعلامي ومخرج مصري، ومؤسس "ميديا توبيا"، والأستاذ محمد الأشقر نائب مدير عام الإعلانات في وكالة الأهرام للإعلان.

بينما تضمنت لجنة تحكيم قسم الصحافة الدكتور محمد فتحي كاتب صحفي وسيناريست مدرس بقسم الإعلام جامعة حلوان، الأستاذ عماد الدين حسين، كاتب صحفي ورئيس تحرير جريدة الشروق.

كما استضاف المهرجان نخبة من نجوم الفن والإعلام على رأسهم الفنانة داليا البحيرى، والفنان أحمد فريد، المذيعة فرح على والإعلامي إسلام صادق.

وأعربت الفنانة داليا البحيرى عن خالص سعادتها بوجودها لأول مرة بمحافظة بنى سويف وجامعة النهضة، وانها لم تكن تتخيل هذا التطور والصرح العظيم الممثل في جامعة النهضة، معربة عن إعجابها بمشروعات الطلاب ومستواهم المتقدم، ولقبتهم بجنود المستقبل لما يحملوه من مسئولية خاصة فى ظل هذا التطور الملحوظ في مجال الإعلام.

وشكر الفنان أحمد فريد، إدارة الجامعة، على هذه الدعوة الكريمة، مشيرا إلى أن التهنئة الحقيقية تكون لأولياء الأمور على جهدهم وتعبهم الذى يكلل اليوم بالنجاح.

وأبدت المذيعة فرح على انبهارها بمستوى إنتاج الطلاب في مشروعات التخرج من حيث الجودة وتنوع الأفكار، وأكدت أن هذه هى بداية المشوار، وأن العمل والإصرار على النجاح هو الأساس في مجال العمل الإعلامى.

وتحدث الإعلامى إسلام صادق عن مدى اعتزازه بتواجده في جامعة النهضة مع هذا الجمع الحافل، وأعرب عن سعادته بالطلاب ومجهوداتهم، مشيرا إلى ضرورة وجود مشروعات تهتم بالإعلام الرياضى بشكل خاص، لما له من تأثير كبير على المجتمع.

كما حضر المهرجان لفيف من قيادات الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئات التدريس والطلاب من مختلف الكليات، وأولياء الأمور، وعدد من مديري الإدارات والإدرارين بالجامعة، هذا بالإضافة إلى الوفود الطلابية من مدارس وجامعة بني سويف.

تضمن المهرجان عددا من الفقرات، عرض فيلم عن جامعة النهضة وفيلم عن كلية الإعلام، وكذلك عرض لكل مشروعات التخرج التي أنتجها الطلاب في الأقسام الثلاثة.

وتحدث أعضاء لجنة التحكيم عن تقييمهم للمشروعات، وأشادوا بالمستوى المتميز للمشروعات والأفكار الجديدة التي تعالجها، وقدرة المشروعات علي طرح حلول للمشكلات التي تتصدي لها، وتقدموا ببعض النصائح للطلاب الخريجين ليستفيدوا بها في حياتهم العملية.

وفى نهاية المهرجان، كرم المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس الأمناء والدكتور عادل عبد الغفار عميد الكلية، ضيوف المهرجان وأعضاء لجنة التحكيم وقدم درع الجامعة لهم، هذا بالإضافة إلى تقديم شهادات التقدير للطلاب المتميزين بعد إعلان أسماء المشروعات الفائزة، كما تم تكريم خريجي العام الماضي الذين حصدوا العديد من الجوائز عن مشروعات تخرجهم، وذلك ضمن أجواء من السعادة والفرح بين الطلاب وأولياء أمورهم.