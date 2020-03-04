محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة صرف تعويضات المتضررين من الحرب على الإرهاب

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على سرعة صرف التعويضات المقررة للمواطنين المتضررين من الحرب على الإرهاب.

وشدد المحافظ خلال اجتماع لجنة بحث التظلمات الخاصة بالتعويضات بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد، رؤساء مجالس مدن العريش ورفح، مدير عام الزراعة، ومديرى عموم الشئون المالية والقانونية وأملاك الدولة، على بحث التظلمات الخاصة بالمتقدمين لصرف التعويضات.

وأشار المحافظ، إلى أن اللجنة فحصت ٦ تظلمات من بينها ٤ تظلمات بمركز العريش، وتظلمين بمركز رفح، حيث تم دراسة كل تظلم على حدة وأخذ رأي اللجنة في أحقية صرف التعويضات للمتظلمين المستحقين للتعويض.

ووجه المحافظ باستمرار صرف التعويضات للأراضي الزراعية والمباني بعد استيفاء الاجراءات والأوراق المطلوبة في كل من: رفح والشيخ زويد والعريش.

وطالب المحافظ مجددا بتيسير الاجراءات أمام المواطنين المستحقين وأن يتم الصرف فورا لجميع التعويضات المقررة عن الأراضى والعقارات.