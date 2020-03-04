القوات الأمريكية والفلبينية تجري مناورات مشتركة في مايو المقبل

أعلن متحدث باسم الجيش الفلبيني اليوم الأربعاء إن نحو 11 ألف من أفراد القوات الأمريكية والفلبينية سوف يشاركون في مناورات مشتركة، من المحتمل أن تكون الأخيرة، بين الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين في مايو المقبل.

وقال الجنرال إدجارد اريفالو إن التدريبات السنوية سوف تجرى كما هو مقرر على الرغم من إنهاء اتفاقية القوات الزائرة لعام 1999 بين أمريكا والفلبين.

وكانت الحكومة الفلبينية قد أبلغت أمريكا رسميا بقرارها إنهاء الاتفاقية الدفاعية في العاشر من فبراير الماضي.

وتمنح الاتفاقية غطاء قانونيا لدخول القوات الأمريكية في الفلبين لإجراء تدريبات مشتركة مع القوات الفلبينية. ويمكن إلغاء الاتفاقية عبر إشعار مكتوب من أي من الطرفين، يبدأ تنفيذه خلال 180 يوما أو في أغسطس المقبل.

وقال اريفالو "مناورات باليكاتان سوف تبدأ في مايو المقبل، ولكن بحلول أبريل المقبل، سوف يصل وفد من القوات الأمريكية للبلاد لإعداد معداتها ومتطلباتها الطبية بحيث عندما تصل القوات الأساسية في مايو المقبل يمكننا إجراء المناورات".

ومن المقرر أن يشارك نحو 6500 من أفراد القوات الأمريكية و4300 من أفراد القوات الفلبينية في مناورات هذا العام، التي عادة ما تتعلق بالدفاع الإقليمي ومكافحة الارهاب والمساعدات الانسانية ومواجهة الكوارث.