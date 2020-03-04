اليونان تتهم تركيا بإجبار المهاجرين على العبور إلى أراضيها

اتهمت اليونان اليوم الأربعاء، تركيا بإجبار المهاجرين على العبور إلى الأراضي اليونانية عن طريق إطلاق شرطة الشغب التركية قنابل الغاز عليهم لعبور الحدود.

وأوضحت شبكة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم أن أثينا اتهمت أنقرة بدفع المهاجرين باتجاه اليونان بشكل متعمد عند معبر "كاستانيز" الحدودي الذي يتجمع حوله الآلافُ من الأشخاص.

وأوضحت الشبكة أن السلطات اليونانية عرضت شريط فيديو يؤكد تصريحاتها، وأن الأخير أظهر قوات مكافحة الشغب التركية مصطفة خلف الدروع وتطلق بالتناوب بين أفرادها الغاز المسيل للدموع باتجاه الأراضي اليونانية.

كانت تركيا قد أعلنت منذ أيام أنها لن تلتزم باتفاق عام 2016 مع الاتحاد الأوروبي الذي يقضي بإبقاء المهاجرين مقابل الحصول على مساعدات من الكتلة الأوروبية.