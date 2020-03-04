CNN: قد يكون هذا أحد أكثر سباقات مجلس الشيوخ تنافسية في البلاد

يواجه السناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية توم تيليس، السناتور السابق كال كننغهام في الولاية في شهر نوفمبر من هذا العام، في ما يتوقع أن يكون أحد أكثر سباقات مجلس الشيوخ تنافسية في البلاد، وفقًا لـCNN.

كان كننغهام، وهو من قدامى المحاربين في الجيش، قد تغلب على السناتور إريكا سميث في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين على الرغم من أن لجنة الانتخابات الفيدرالية المتطابقة مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تنفق ما يقرب من 3 ملايين دولار لدعم سميث الأكثر ليبرالية.

وتشهد الولايات المتحدة ما يعرف بالثلاثاء الكبير، حيث تجرى الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي للسباق الرئاسي، في 14 ولاية.

وينحصر التنافس بشكل كبير بين مرشحين أثنين هما اليساري بيرني ساندرز الذي جمع أكبر عدد من أصوات المندوبين ونائب الرئيس السابق جو بادين، وتخوض امرأتان السباق وهما إليزابيث وارين وتولسي غابارد. ويبلغ عدد اصوات المندوبين التي يجري التنافس عليها اليوم 1244.

ويبلغ إجمالي أصوات المندوبين في الحزب الديمقراطي 3979 وللفوز بترشيح الحزب على أي المتنافسين نيل أصوات 1991 مندوباً.