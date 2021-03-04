البرهان يصدر مرسوما بإنشاء نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي بالسودان

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أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس، المرسوم الدستوري رقم (6) لسنة 2021 بإنشاء نظام الحكم الإقليمي (الفيدرالي) بالسودان.

ونص المرسوم الدستوري على تطبيق نظام حكم الأقاليم (الفيدرالي) عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها، هياكلها، واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا لسلام السودان 2020.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس، طالب المرسوم الدستوري جميع الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

ويأتي صدور المرسوم بناءً على المرسومين الدستوريين 38 و39 لسنة 2019، وعملا بأحكام المادة 79 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 (تعديل) 2020 مقروءة مع المادة 10 (٢) من الباب الأول من اتفاق جوبا لسلام السودان 2020 والمادة 18 (١) من لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة الانتقالي لسنة 2019.