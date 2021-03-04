القبض على شخصين على خلفية تهديدات لمساجد في نيوزيلندا



ألقت الشرطة النيوزيلندية القبض على شخصين بعد تهديدات على شبكة الإنترنت لمركز لينوود الإسلامي ومسجد النور في كرايستشيرش.



ويأتي هذا النبأ قبل أيام من الذكرى السنوية الثانية للهجمات الإرهابية التي استهدفت مسجدين عام 2019، ما أسفر عن مقتل 51 شخصا وإصابة العشرات.



وقال مسؤول الشرطة في منطقة كانتيربري جون برايس في بيان اليوم الخميس، إن الشخصين المحتجزين يساعدان الشرطة في التحقيقات.



وأضاف أنه لم يتم توجيه اتهامات لهما في هذه المرحلة.



وأوضح: "لن يتم التهاون تجاه أي رسائل كراهية أو أشخاص يريدون التسبب في الأذى في مجتمعنا".



وقال برايس إن تحقيقات الشرطة مستمرة، مضيفا أنه لن يتم ذكر أي تفاصيل حول طبيعة التهديد.



وأضاف: "نحن نأخذ كل التهديدات من هذا النوع على محمل الجد، ونعمل بصورة وثيقة مع الجالية المسلمة".