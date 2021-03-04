 تباين أسعار صرف الدولار في البنوك ويسجل 15.63 جنيه للشراء - بوابة الشروق
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تباين أسعار صرف الدولار في البنوك ويسجل 15.63 جنيه للشراء

أميرة عاصي:
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 5:33 م | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 5:33 م

تباينت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى بنوك محلية بنهاية تعاملات، اليوم، حيث ارتفع الدولار بنحو 3 قروش في البنك العربي الأفريقي ليصل إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وبنحو قرشين فى بنك الإسكندرية ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وبنحو قرشين أيضا في البنك التجاري الدولي ليصل إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

كما ارتفعت العملة الأمريكية بنحو قرشا واحدا في بنكي كريدي أجريكول، والبركة لتسجل إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وقرشا أيضا فى بنك قناة السويس لتصل إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

فيما تراجع الدولار بنحو 6 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليصل إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

بينما استقرت العملة الخضراء في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان عند 15.66 جنيه لشراء، و15.76 جنيه للبيع.

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