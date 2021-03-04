 رياح شديدة تضرب محافظة جنوب سيناء - بوابة الشروق
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رياح شديدة تضرب محافظة جنوب سيناء

رضا الحصري
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 12:55 م | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 12:55 م

شهدت محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، حالة من الطقس السيئ، إذ ضربت رياح شديدة محملة بالرمال الخفيفة عددًا من مدن المحافظة، وسط تحذيرات الأجهزة التنفيذية بضرورة توخي الحذر على الطرق الدولية.

ووجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رؤساء المدن والهيئات الخدمية بالمحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي طوارئ.

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم، أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتأهب لأي حدث طارئ، ومتابعة الطرق الدولية الواقعة في نطاق مدن المحافظة، والتأكيد على تفعيل غرف العمليات والمتابعة الفرعية والتنسيق على مدار 24 ساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وتحديد معدات إغاثة أولية للتحرك الفوري.

وقال المحافظ إن جميع الطرق الرئيسة والدولية مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي، ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية أية إخطارات تفيد غلق الموانئ البحرية أو المطارات.

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