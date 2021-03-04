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فيديو.. فاروق الباز: صور الصحراء الغربية بمصر مشابهة لكوكب المريخ

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 2:11 ص | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 2:18 ص

قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، تعليقًا على الأصوات التي رصدها مسبار «بيرسفيرانس» التابع لوكالة ناسا من على كوكب المريخ، إن هذه الأصوات حقيقية وموجودة على الكوكب الأحمر بالفعل.

وأضاف الباز، في مداخلة عبر skype لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأربعاء، أن المياه التي كانت موجودة على كوكب المريخ اختفت، متابعًا: «المياه الموجودة حاليًا عبارة عن كتل ثلوج موجودة تحت التربة والصخور».

وذكر عالم الفضاء المصري، أن صور الصحراء الغربية في مصر مشابهة لكوكب المريخ، مضيفًا أن العديد من المعروفين في المجال لم يستطيعوا التفرقة بينهما في الصور.

وأكد أن هناك أكسجين على كوكب المريخ لكن بنسبة قليلة جدًا، مشيرًا إلى أن الأكسجين كان يختفي من الغلاف الجوي العلوي للمريخ، ما أدى إلى إرسال رحلة مختصة لدراسة الغلاف العلوي للكوكب الأحمر.

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