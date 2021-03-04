وزير الخارجية العراقي: زيارة الحبر الأعظم للعراق حدث عظيم

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وصف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مساء اليوم الخميس، زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس الى العراق ابتداء من يوم غد الجمعة، بأنها حدثا عظيما في تاريخ العراق.

وقال وزير الخارجية للصحفيين في المركز الصحفي بفندق بابل"نتطلع بشوق كبير لقدوم الحبر الأعظم بزيارته التاريخية لأرض العراق".

وأضاف "إن هذه الزيارة تاريخية بمعنى الكلمة وإن الشعب العراقي بجميع مكوناته الدينية والقومية يتطلع إلى هذه الزيارة التي تأتي بعد التصدي العراقي لتنظيم داعش".

ووصف وزير الخارجية العراقي زيارة الحبر الأعظم بأنها" رسالة سلام وتعايش ونبذ العنف وأن المنطقة بحاجة إلى هذه الرسائل وأن جميع المدن التي ستشملها زيارة البابا فرنسيس في بغداد والنجف والناصرية وأربيل ونينوى مهيئة لاستقبال الحبر الأعظم والجميع متلهفون لهذه الزيارة".

وقال حسين إن عددا هائلا من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام العالمية وصلوا إلى العراق متحدين جائحة كورونا لتغطية هذه الزيارة التاريخية.